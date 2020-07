Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei a anunțat ca prețurile scad de miercuri, in medie, cu aproape 2 procente pentru clienții care inca beneficiaza de tarife reglementate. Și acestea se vor mai aplica insa doar pana pe 31 decembrie.

- Bloomberg: Romanii se declara in favoarea forajelor din Marea Neagra, insa politicienii nu reusesc sa elaboreze legislatia pentru un proiect care ar aduce țarii miliarde de dolari Planurile referitoare la efectuarea de foraje offshore sunt suprinzator de populare in Romania insa, din pacate, liderii…

- Parlamentul European solicita Consiliului European „sa prezinte cu promptitudine o poziție privind formatul și organizarea Conferinței” , astfel incat vocile cetatenilor europeni sa fie auzite. COVID-19 a adus la suprafata deficiențele instituționale ale Uniunii Europene. Intr-o rezoluție adoptata cu…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban a fost invitat marti de presedintele Parlamentului European pentru o dezbatere cu privire la starea de urgenta instaurata in tara sa in contextul pandemiei de COVID-19 si al repercusiunilor acesteia asupra drepturilor si libertatilor fundamentale, potrivit France Presse.…

- Ziua de luni a reprezentat un șoc pentru industria petrolului, pentru prima data in istorie barilul fiind tranzacționat la valori negative in Statele Unite ale Americii. Care sunt implicațiile pentru Romania explica intr-o analiza Razvan Nicolescu, fost ministru al Energiei și fost membru in conducerea…

- Consiliul de administratie al Mamaia SA, convoaca Adunarea generala ordinara a actionarilor, pentru data de 18.05.2020, ora 12.00, iar in caz de neintrunire a cvorumului se stabileste a doua sedinta in data de 19.05.2020, ora 12.00, la sediul Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.Potrivit…

- Este in pregatire un pachet de sprijin direct pentru IMM-uri, in valoare de 750 milioane de euro, in acest sens fiind purtate discuții la Bruxelles, potrivit ministrului Economiei, Energiei și Mediului de afaceri, Virgil Popescu. „Discut, eu cel puțin, la nivelul Ministerului Economiei, discut cu prim-ministrul,…

- Adina Valean spune ca legea Uniunii Europene nu poate fi schimbata cu usurinta. „Companiile aeriene trebuie sa despagubeasca clienții pentru zborurile anulate din cauza pandemiei COVID-19. Pentru a schimba orice prevedere a acestei legi ar fi nevoie de un sprijin larg din partea celorlalte instituții”,…