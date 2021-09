Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Radulescu, fosta iubita a lui Dani Oțil, are un mesaj pentru acesta, chiar inainte ca el sa devina tatic. De altfel, vestea ca el este acum un om implinit, la casa lui, nu reprezinta o surpriza pentru aceasta. Mesajul Mihaelei Radulescu pentru Dani Oțil inainte sa devina tatic Mihaela Radulescu…

- Elena, iubita fotbalistului Ianis Hagi, pusa sub acuzare de politistii scoțieni dupa ce ar fi provocat un accident in care au fost implicate patru masini. O tanara a ajuns la spital, potrivit The Scottish Sun.Elena Tanase, in varsta de 22 de ani, conducea un automobil de lux Porsche, fara asigurare,…

- Alex Bodi este de departe un jucator. Ii plac femeile, ii place jocul, dar mai ales... ii place vanatoarea. Si unde mai pui ca are minte de sahist. Isi calculeaza din timp toate miscarile. Stie din avans ce va face si cu cine, si nu ramane niciodata descoperit.

- Mircea Moldovan a fost una dintre cele mai apreciate ispite de la „Insula Iubirii”. Sezonul trecut, barbatul a marturisit ca se retrage, dupa ce a facut parte din proiect, inca de la primul sezon al show-ului. De doi ani, acesta traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Simona. Mircea Moldovan…

- A caștigat emisiunea „Bravo, ai stil” in 2017, iar acum face marele anunț despre viața personala. Marisa Paloma e insarcinata, va deveni in curand mama pentru prima oara. De o buna perioada de timp, aceasta traiește o poveste de dragoste cu Liviu Stanciu. In 2020 a fost ceruta in casatorie, iar acum…

- De o buna perioada de timp, Mara Banica nu a mai aparut in emisiunea „Acces Direct”, de la Antena 1 acolo unde era invitat permanent. Intr-o postare pe Facebook a dezvaluit detalii despre viața sa profesionala, dar a facut și marele anunț: e insarcinata cu al doilea copil. Mara Banica va deveni la inceputul…