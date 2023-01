Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Marin a fost elogiat in presa italiana dupa ce a marcat in ultimul minut al meciului Lazio – Empoli, scor 2-2. Internaționalul roman a avut o execuție superba chiar la ultima faza. Grație acestei reușite, Empoli a plecat cu un punct de pe Stadio Olimpico, deși pleca clar cu șansa a doua inaintea…

- Alexandru Maxim a primit o nota pe masura in Gaziantep – Basaksehir 1-1, din etapa a 17-a din campionatul Turciei, dupa ce a marcat la ultima faza a meciului. Alexandru Maxim a marcat in minutul 90+7 al partidei Gaziantep – Basaksehir, cu un sut puternic din fata portii, dupa un atac pornit din degajarea…

- Giovanni Becali a facut anunțul momentului despre Olimpiu Moruțan! Pisa i-a decis viitorul fotbalistului roman. Olimpiu Moruțan a fost adus de Pisa, sub forma de imprumut, in vara acestui an, de la Galatasaray. Imprumutul acestuia urmeaza sa expire la finalul actualului sezon, insa italienii au opțiunea…

- Adrian Paun a marcat un nou gol pentru Hapoel Beer Sheva, dar ulterior a ieșit accidentat, din ultima partida de campionat. Internaționalul roman a ajuns la a doua reușita in tricoul trupei din Israel. Adrian Paun a fost transferat de Hapoel la inceputul sezonului, sub forma de imprumut de la CFR Cluj.…

- Radu Dragușin a facut dezvaluiri despre caracterul lui Cristiano Ronaldo, care i-a fost coleg la Juventus. In prezent, Radu Dragușin este imprumutat de Juventus, in Serie B, la Genoa. Imprumutul acestuia urmeaza sa expire in vara lui 2023. Radu Dragușin, dezvaluiri despre caracterul lui Cristiano Ronaldo…

- Olimpiu Morutan, gol pentru Pisa. Internationalul roman a deschis scorul in partida cu Cagliari, dupa ce a profitat de o gafa uluitoare a unui adversar. Cagliari – Pisa s-a terminat 1-1. Olimpiu Morutan a inceput sa marcheze pe banda rulanta pentru Pisa. Morutan a deschis scorul in partida pe care echipa…

- Laurentiu Reghecampf, un nou rezultat slab cu Neftchi Baku. Echipa romanului nu a putut invinge pe Sumqayit, formatie clasata pe ultimul loc in clasament. Neftchi Baku are 26 de puncte, la 7 puncte inspatele liderului Qarabag. Mai mult, echipa lui Laurentiu Reghecampf are si doua meciuri mai mult disputate.…

- Alexandru Cicaldau a marcat primul gol pentru Al Ittihad Kalba. Mijlocasul roman, care a plecat de la Galatasaray vara trecuta, a avut nevoie de 7 meciuri pentru a bifa prima reusita. Internationalul roman a marcat in duelul cu Al Wasl, scor 2-2. A punctat in minutul 58, cand echipa sa era condusa cu…