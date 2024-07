Stiri pe aceeasi tema

- Parcursul echipei naționale de fotbal a Romaniei la Campionatul European din Germania s-a incheiat in optimi. „Tricolorii" au pierdut clar, cu 3-0, duelul cu Olanda, disputat marți seara la Munchen. Chiar daca au avut o susținere importanta din tribune, unde fanii romani au creat ...

- Nationala Romaniei a parasit Campionatul European de fotbal – EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a fost invinsa de echipa Olandei cu scorul de 3-0 (1-0), marti seara, pe Football Arena din Munchen, in optimile de finala. Cele mai importante faze ale meciului Romania a inceput in forța meciul, dominand…

- Mijlocasul nationalei, Razvan Marin, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca echipa nationala a Romaniei este pregatita sa faca lucruri mari in meciul cu Olanda. „Nu e neaparat o presiune mai mare acum. Stiam foarte bine ca o data ce ne-am calificat la Campionatul European asteptarile vor fi…

- Florin Prunea (55 de ani), fostul portar al echipei naționale, a spus cum crede ca se va termina Romania - Olanda. Duelul are loc diseara, de la 19:00, la Munchen, iar „tricolorii” pornesc cu șansa a doua ținand cont de valoarea lotului. Florin Prunea nu ține cont de acest aspect și este convins mai…

- Ioan Becali (72 de ani) a spus ca a primit un mesaj de la Ronald Koeman (61), selecționerul Olandei, imediat dupa ce Romania a remizat cu Slovacia, scor 1-1, asigurandu-și participarea in optimile de la Euro 2024. Romania a caștigat pentru prima data o grupa a unui Campionat European. In consecința,…

- George Pușcaș (28 de ani) a prefațat duelul cu Olanda din optimile Euro 2024. Urmatorul meci al Romaniei la turneul final va avea loc marți, 2 iulie, ora 19:00, la Munchen. Romania a caștigat grupa E de la Campionatul European și va infrunta in optimile de finala locul 3 din grupa D, adica selecționata…

- Federația Romana de Fotbal (FRF) are mai multe motive de bucurie dupa calificarea istorica a Romaniei in optimile Euro 2024. Va incasa o suma importanta din partea UEFA. In optimi, „tricolorii” vor da piept cu Olanda. Egalul cu Slovacia, scor 1-1, a fost suficient pentru ca naționala lui Edi Iordanescu…

- EURO 2024 a inceput cum nu se putea mai bine pentru naționala Romaniei, iar meciul impotriva Ucrainei va ramane cu siguranța in istorie. Fotbaliștii lui Edi Iordanescu s-au impus cu scor de neprezentare, 3-0, reușind astfel cea mai categorica victorie a Romaniei de la un Campionat European de Fotbal.…