Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoichita recunoaste ca exista presiune la nationala Romaniei. Mihai Stoichita recunoaste inainte de Romania – Belarus ca jucatorii de la echipa nationala resimt presiunea rezultatelor imediate. Directorul tehnic de la FRF e de parere ca si din aceasta cauza, „tricolorii” au inceput mai greu meciul…

- Echipa naționala a Romaniei condusa de Edi Iordanescu, debuteaza sambata, cu incepere de la 21.45, in preliminariile pentru Campionatul European din 2024. Tricolorii vor intalni in deplasare, selecționata din Andorra, meciul se va desfașurandu-se stadionul pe Estadi Nacional din Andorra la Vella. Din…

- Selectionerul Edward Iordanescu a declarat, duminica dimineata, ca echipa nationala trebuie sa se califice la Campionatul European din 2024, el subliniind ca toate problemele trebuie depasite si nu mai este voie sa se gaseasca scuze. "Ne lipsesc anumiti jucatori, ma gandesc la Chiriches, la Ianis Hagi,…

- Lotul Romaniei pentru meciurile cu Andorra si Belarus. Edi Iordanescu a decis sa cheme doi debutanti. Este vorba de Adrian Sut si de Alexandru Dobre. Andorra – Romania este primul meci din preliminariile EURO 2024 si va fi pe 25 septembrie, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Selecționerul Edi Iordanescu…

- „A murit acasa. A murit cu demnitate. Acum cateva zile mi-a spus la telefon ca doar bunul Dumnezeu ma mai poate ajuta sa trec peste asta. Era resemnat si vorbea greu”, a spus Plosca pentru Antena Sport.„Drum lin, Rudi! Dumnezeu sa te odihneasca! Condoleante familiei!”, e mesajul postat pe Facebook si…

- Nationala Romaniei incepe in aceasta luna parcursul in grupa de calificare la Campionatul European 2024, meciuri pentru care selectionerul Edward Iordanescu a trimis 25 de convocari preliminare pentru fotbalisti de la cluburi din afara tarii, informeaza frf.ro. Pe lista se afla si jucatori care ar putea…

- „Se constata un numar crescut de cazuri care se adreseaza Institutului, in aceasta perioada in care avem un numar mare de infectii virale, este oarecum de asteptat. Putem gestiona in acest moment situatia. Sunt paturi libere, nu avem problema cu zona de paturi libere. Exista o crestere mai mare a numarului…

- Razvan Marin a fost elogiat in presa italiana dupa ce a marcat in ultimul minut al meciului Lazio – Empoli, scor 2-2. Internaționalul roman a avut o execuție superba chiar la ultima faza. Grație acestei reușite, Empoli a plecat cu un punct de pe Stadio Olimpico, deși pleca clar cu șansa a doua inaintea…