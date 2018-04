Stiri pe aceeasi tema

- Juventus a terminat la egalitate, 1-1, cu Crotone, in timp ce Napoli a caștigat clar cu Udinese, 4-2. Distanța dintre cele doua echipe este de 4 puncte. Execuția acrobatica a lui Simy, atacantul lui Crotone, amintind vag de bijuteria lui Cristiano Ronaldo in Liga Campionilor, a reaprins lupta la titlu.…

- In etapa cu numarul 31 din campionatul Olandei, PSV joaca in fata celor de la Ajax intr-un meci in care poate deveni campioana, cu 4 etape inainte de finalul sezonului in Eredivisie. Cota este 2,10 pe www.unibet.ro pentru o victorie a celor de la PSV cu marea sa rivala. Pentru a cuceri titlul in…

- George Pușcaș a marcat pentru Novara in meciul cu Brescia din Serie B, scor 2-1. Fotbalistul roman in varsta 21 de ani traverseaza o perioada excelenta la noua lui echipa, unde evolueaza sub forma de imprumut de la Benevento: este al șaselea gol marcat in sapte partide.Brescia au deschis scorul prin…

- Plecat din Romania in urma cu 3 ani, Janos Szekely (34 de ani) s-a stabilit cu familia in Italia. Mijlocașul trecut și pe la FCSB a evoluat in Italia pentru doua formații: Seregno și Lecco. O cunoaște bine pe Lazio, dar are incredere in jucatorii romani ca pot face un meci mare. - Janos, ești in Italia,…

- Formatia Internazionale Milano a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0, de echipa Genoa, in etapa a XXV-a a campionatului Italiei.Pentru Inter au punctat Ranocchia '45 (autogol) si Pandev '59. Tot sambata, AS Roma a invins Udinese, scor 2-0, iar Chievo a invins Cagliari,…

- AS Roma a invins sambata in deplasare pe Udinese cu scorul de 2-0 (0-0), in etapa a 25-a, si a revenit provizoriu pe podiumul Serie A, pe locul 3, cu 50 de puncte. Romanii au inscris prin Cengiz Under ('70) si Diego Perotti ('90). Sambata se mai disputa Genoa - Inter Milan si Chievo - Cagliari,…

- Echipa de fotbal Juventus Torino, campioana en titre a Italiei, a invins la limita pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formatia Genoa 1893, in ultimul meci al etapei a 21-a din Serie A, disputat luni seara. Elevii lui Massimiliano Allegri s-au impus prin golul marcat de brazilianul Douglas…