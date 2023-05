Stiri pe aceeasi tema

- AEK Atena – PAOK Salonic s-ar putea disputa pe Arena Naționala! Federația din Atena a contactat mai multe foruri europene pentru a gasi un loc pentru finala Cupei Greciei, cel mai probabil fiind alegerea celui din Albania. Finala Cupei Greciei din acest sezon nu se va juca in țara. ...

- Razvan Lucescu și PAOK Salonic au suferit o infrangere dura pe terenul liderului AEK Atena, 0-4. Antrenorul roman a ajuns la a patra infrangere in ultimele cinci meciuri, dupa eșecul suferit cu AEK. PAOK a avut un start de coșmar și a ramas in 10, dupa eliminarea fundașului Giannis Kargas, in minutul…

- PAOK Salonic, echipa antrenata de romanul Razvan Lucescu (54 de ani), o va infrunta miercuri seara pe Olympiakos, in etapa 29 a campionatului din Grecia. Partida va incepe la ora 21:00 și va fi live pe GSP.ro. Olympiakos și PAOK sunt vecine de clasament in play-off-ul din Grecia. Echipa din Pireu este…

- Romania este tara europeana cu cea mai mare rata de mortalitate in sistemul de transport, iar chiar daca aceasta este in special din cauza traficului rutier, trebuie luat mai multe masuri in sectorul feroviar pentru a evita noi tragedii, avertizeaza fostul comisar european Corina Crețu intr-un mesaj…

- Farul Constanța, liderul din Superliga, va disputa un meci amical cu PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu. Antrenorul formației din Grecia a dezvaluit ce l-a determinat sa accepte invitația constanțenilor. Meciul dintre cele doua formații va fi pe 25 martie, de la ora 18:00, in aceeași zi…

- Un roman a carui disparitie fusese semnalata de familie a fost identificat printre victimele accidentului feroviar din Grecia, anunta sambata MAE, precizand ca repatrierea trupului neinsufletit se va realiza dupa finalizarea, de catre autoritatile elene, a tuturor procedurilor specifice in astfel de…

- Aproximativ doua mii de manifestanți s-au adunat aseara la Salonic, in nordul Greciei, pentru a protesta fața de erorile care au dus la catastrofa feroviara de marți seara, soldata cu 57 de morți și cel puțin 56 de disparuți, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa AEK Atena, intr-un meci din etapa a 23-a a campionatului Greciei, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…