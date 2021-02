Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Lucescu, 51 de ani, antrenorul lui Al Hilal, a facut o criza de nervi in Arabia Saudita fara precedent. La finalul egalului cu Al Ahli, scor 0-0, tehnicianul roman s-a dus glonț la „centralul” partidei, Majed Al Shamrani, caruia i-a reproșat maniera de arbitraj. „Respect, respect! Fii sincer…

- Razvan Lucescu și-ar putea intari atacul cu spaniolul Diego Costa (32 de ani), care a reziliat cu Atletico. Al Hilal il ademenește cu 17 milioane de euro pentru un contract pe doi ani și jumatate Razvan Lucescu are ținte mari in mercato. Simțind ca supremația lui Al Hilal in Arabia Saudita se clatina,…

- Razvan Lucescu (51 de ani), tehnicianul lui Al Hilal, a caștigat al trofeului „Antrenorul roman al anului in istorica ancheta a Gazetei”, fiind la egalitate perfecta cu Cosmin Olaroiu. Premiul obținut de antrenorul roman nu a trecut neobservat de membrii staff-ului și de jucatorii lui Al Hilal. La antrenamentul…

- Razvan Lucescu (51 de ani), tehnicianul lui Al Hilal, caștigator al trofeului „Antrenorul roman al anului in istorica ancheta a Gazetei”, a acordat un amplu interviu ziarului, odata cu primirea distincției de la Gala GSP 2020. Lucescu junior a oferit un raspuns amplu in momentul care reporterul GSP…

- Razvan Lucescu, antrenorul lui Al Hilal, a dezvaluit momentele emoționante și teribile din decembrie 1989, cand elanul tinereții era sa fie platit scump. S-au implinit 31 de ani de la Revoluția din decembrie 1989. Din nou caștigator al trofeului "Antrenorul roman al anului" in istorica ancheta a Gazetei,…

- Presa din Turcia a salutat miercuri gestul echipei Istanbul Basaksehir, de a parasi terenul, dupa incidentul de la meciul de la Paris, dar si solidaritatea celor de la PSG, scrie dpa. Jucatorii ambelor echipe au iesit de pe teren dupa aproximativ 20 de minute de joc in contextul in care al…

- Antrenorul echipei Al Hilal, Razvan Lucescu, s-a vindecat de Covid-19, informeaza presa saudita, anunța news.ro. Potrivit dawriplus.com, Lucescu jr. a iesit negativ la ultimele teste pentru noul coronavirus efectuate si va fi prezent, incepand de joi, la antrenamentele formatiei sale.…

- Antrenorul roman Razvan Lucescu, 51 de ani, a fost depistat pozitiv la teste pentru COVID-19, se arata intr-un comunicat postat pe Twitter de clubul saudit Al Hilal, potrivit gsp.ro.Arabii anunța ca Lucescu jr. va intra in carantina pentru urmatoarele 14 zile și se va supune procedurilor impuse de oficialitațile…