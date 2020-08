Răzvan Lucescu este campion al Arabiei Saudite La doar cateva zile dupa ce tatal sau a cucerit Supercupa Ucrainei cu Dinamo Kiev, Razvan Lucescu a devenit campion al Arabiei Saudite cu echipa Al Hilal. Antrenorul roman Razvan Lucescu a castigat aseara titlul de campion al Arabiei Saudite cu echipa Al Hilal Riad, dupa victoria cu Al Hazem (4-1), pe teren propriu, in etapa a 28-a, penultima a sezonului. Al Hilal s-a impus prin golurile marcate de Salem Al Dawsari (8), Bafetimbi Gomis (40 – penalty, 53, 56 – penalty), dupa ce oaspetii au deschis scorul prin Abdulrahman Al Yami (3). In clasament, Al Hilal are 66 de puncte, fiind urmata de Al Nassr… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Lucescu este din nou campion, al doilea an la rand. Dupa ce anul trecut a cucerit campionatul in Grecia, cu PAOK Salonic, acesta s-a incoronat ca și ”rege” al Arabiei Saudite, dupa ce a caștigat titlul cu Al Hilal.Antrenorul roman s-a specializat deja in a ieși invingator inaintea ultimei etape,…

- Antrenorul roman Mircea Lucescu a cucerit, marti seara, primul sau trofeu cu echipa Dinamo Kiev, Supercupa Ucrainei la fotbal, dupa ce a invins-o pe Sahtior Donetk, formatia la care a scris istorie, cu scorul de 3-1 (2-1), pe Stadionul Olimpic din Kiev. Carlos de Pena (20), Gerson Rodrigues (31) si…

- Dinamo Kiev a debutat cu dreptul în noul sezon fotbalistic din Ucraina, formația pregatita de Mircea Lucescu trecând în deplasare, scor 4-1, de Olimpik Donețk. Buyakskyy (8), Zaviysky (16, autogol), Supriaga (56) și Tsygankov (87) au marcat pentru formația antrenata de Mircea…

- Mircea Lucescu a fost contestat vehement de ultrasii lui Dinamo Kiev, care n-au uitat ca a antrenat-o pe marea rivala, Sahtior Donetk. Lucescu a tinut sa vorbeasca cu cativa dintre ei pe Zoom, anunța MEDIAFAX.Antrenorul a fost cat pe ce sa isi da demisia, dupa ce a aflat ca suporterii nu-l…

- Dinamo Kiev anunta oficial numirea antrenorului Mircea Lucescu la conducerea tehnica a echipei, in locul lui Oleksii Mihailicenko, scrie Agerpres.Antrenorul roman a semnat un contract pe doi ani, cu optiune de prelungire pentru inca unul. „In primul rand, mi-era dor de Ucraina. Am vrut sa ma intorc…

- ”Situatia actuala ȋn care se regaseste piata aviatica mondiala nu opreste planurile de dezvoltarea ale celei mai noi companii aeriene din Romania. Animawings inaugureaza primele sale curse aeriene spre destinatii turistice mult cautate de turistii romani. Lansata pe piata ȋn luna ianuarie 2020, Animawings…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat ca doi romani aflați in vacanța in Grecia au fost depistați cu noul coronavirus. In continuarea informațiilor comunicate cu privire la situația turiștilor romani aflați in Republica Elena, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, potrivit datelor comunicate…

- Incepand de astazi, turiștii din majoritatea țarilor europene, inclusiv Romania, pot merge in vacanța in Grecia, fara sa fie siliți sa se auto-izoleze, nici la destinație, nici la intoarcerea acasa. Intr-o prima faza, vor exista numai zboruri spre Atena si Salonic, in timp ce aeroporturile…