- Un comitet de conducere al fotbalului din Grecia a propus in aceasta seara retrogradarea lui PAOK Salonic și Xanthi din prima liga. Nu exista sezon in care comisiile sa nu aiba un rol hotarator in stabilirea ierarhiei finale din Grecia. Dupa ce a caștigat tot anul trecut cu Razvan Lucescu pe banca,…

- Razvan Lucescu incearca sa-l aduca la Al-Hilal pe Vieirinha, capitanul cu care a facut ”eventul” sezonul trecut in Grecia. Dar nevasta portughezul e chiar din Salonic. Și ea nu ar vrea sa plece! Portughezul Vieirinha, 33 de ani, fundaș și mijlocaș stanga, capitanul și cel mai iubit jucator al lui Razvan…

- Dan Petrescu (52 de ani), tehnicianul celor de la CFR Cluj, desemnat cel mai bun antrenor al anului in cadrul Anchetei GSP din acest an, i-a raspus in aceasta seara lui Razvan Lucescu (50 de ani), antrenorul lui Al Hilal. CONTEXT: Razvan Lucescu (50 de ani), antrenorul lui Al Hilal, declarase pe 18…

Slavia Praga se pregatește de ultimul meci din Liga Campionilor. Echipa la care evolueaza și mijlocașul roman Nicolae Stanciu va juca in deplasare marți, 10 decembrie, de la ora 22:00, cu Borussia Dortmund, anunța MEDIAFAX.

- Razvan Lucescu a fost desemnat antrenorul roman al anului, luni, in cadrul Galei de Fotbal Romanesc, ce a avut loc la Soiree Exclusive Venue. Tatal sau, Mircea Lucescu, a ridicat premiul in locul lui.

