- Marius Sumudica poate deveni antrenorul lui Besiktas. In varsta de 51 de ani, antrenorul roman este pe lista scurta a marelui club din Turcia. Anuntul a fost facut chiar de „Sumi”. Beșiktaș e pe locul cinci in Turcia, cu 19 puncte acumulate, iar conducerea cauta un nou antrenor in locul lui Valerien…

- Igor Surkis a rupt tacerea despre viitorul lui Mircea Lucescu la Dinamo Kiev. Patronul celor de la Dinamo Kiev spune ca, desi nu il impiedica nicio clauza sa il demita pe roman, nu va face acest lucru. Igor Surkis a dat asigurari ca il sustine in continuare pe Mircea Lucescu. Mai mult, patronul celor…

- Denis Dragus a marcat un gol superb pentru echipa sa, Standard Liege. Internationalul roman a punctat, dupa ce a creat o faza individuala spectaculoasa in careul advers. Denis Dragus a inscris pentru 2-0, in confruntarea de pe teren propriu a echipei sale. Standard a intalnit-o pe Royal Antwerp, intr-un…

- Mason Greenwood, atacantul lui Manchester United, a fost din nou arestat. Englezul a fost retinut sambata, dupa ce nu a respectat unele conditii stabilite in controlul sa judiciar. Mason Greenwood va fi judecat luni, la Curtea de Magistratura din Manchester, anunta presa din Anglia. Fotbalistul se afla…

- Lionel Messi va reveni la Barcelona, dupa doua sezoane petrecute la PSG. Acesta este anuntul momentului in presa internationala. Starul argentinian este asteptat inapoi pe Camp Nou in vara viitoare, cand ii va expira intelegerea cu trupa din capitala Frantei. Lionel Messi a fost transferat la PSG in…

- Ucraina vrea sa organizeze CM-2030! Ucraina este aproape de a se alatura Spaniei si Portugaliei in oferta lor comuna de a gazdui Cupa Mondiala FIFA 2030, potrivit unui articol publicat luni de The Times. Luni, ziarul britanic The Times a dezvaluit ca Ucraina urmeaza sa se alature Spaniei si Portugaliei…

- Razvan Lucescu a intrat in conflict cu ultrașii dupa PAOK – Panathinaikos 1-2. Asistenții l-au calmat cu greu pe antrenorul roman, care a fost un car de nervi. PAOK a pierdut derby-ul cu liderul din Grecia, iar suporterii și-au ieșit din minți. L-au fluierat și l-au insultat pe antrenor, care nu a ramas…

- S-a aflat cum se rasfața Toni Iuruc la doua saptamani dupa ce a divorțat de Simona Halep. Afaceristul roman a platit peste 100.000 de euro pe o mașina de lux, cu care s-a afișat deja pe strazile din București. Simona Halep și Toni Iuruc au semnat actele de divorț pe 8 septembrie. Cei doi urmau […] The…