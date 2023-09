Stiri pe aceeasi tema

- Edi Iordanescu a anunțat lotul cu care naționala Romaniei va aborda meciurile cu Israel și Kosovo din preliminariile Campionatului European. Pe lista cu cei 26 de jucatori sunt cateva surprize. Selecționerul l-a convocat prima oara pe Daniel Birligea de la CFR Cluj, dar i-a trimis o telegrama și lui…

- Urmeaza ca Edi Iordanescu sa anunțe lotul pentru meciurile cu Israel și cu Kosovo din preliminariile Euro 2024. Extrema stanga a Universitații Craiova e intr-o forma excelenta, dar el a fost exclus de la naționala, la fel ca Alexandru Maxim, din cauza atitudinii care nu i-a placut selecționerului. ...

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, vineri, ca a pus in vanzare biletele pentru meciurile echipei nationale a Romaniei cu Israel si Kosovo din preliminariile EURO 2024, care sunt disponibile in aplicatia Fan Arena. „Drumul tricolorilor spre EURO 2024 continua in luna septembrie, cu doua meciuri pe…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, s-a enervat dupa discursul selecționerului Edi Iordanescu de la finalul partidei Elveția – Romania, 2-2, din preliminariile EURO 2024. S-au mai jucat in grupa Romaniei: Belarus - Kosovo și Israel - Andorra. Rezultatele - aici„Tricolorii” ocupa in acest moment…

- Belarus - Kosovo și Israel - Andorra, celelalte doua meciuri programate azi in grupa Romaniei din preliminarii, se joaca de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro. Alte noua partide din preliminarii au loc in aceasta seara. Kosovo a inregistrat 3 remize in cele 3 etape parcurse pana acum in grupa I, iar…

- Romania a remizat in Kosovo, 0-0, in preliminariile EURO 2024. Meciul a fost lider de audiența vineri seara. „Tricolorii” ocupa in acest moment poziția secunda in grupa, doua puncte mai puțin decat liderul Elveția. Celelalte rezultate de vineri din grupa Romaniei: Andorra - Elveția 1-2, Belarus - Israel…

- Dupa doua victorii in primele doua partide din preliminariile EURO 2024, Romania a remizat in Kosovo, 0-0. „Tricolorii” ocupa in acest moment poziția secunda in grupa, doua puncte mai puțin decat liderul Elveția. Celelalte rezultate de vineri din grupa Romaniei: Andorra - Elveția 1-2, Belarus - Israel…

- Kosovo – Romania 0-0, in preliminariile EURO 2024. Tricolorii nu au reușit sa infranga selecționata kosovara, la Priștina, și astfel sa-și asigure un avantaj decisiv in lupta pentru calificarea in grupele turneului european. Selecționata Romaniei ramane insa pe locul 2, la bataie cu Elveția și Israel.…