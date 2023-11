Stiri pe aceeasi tema

- Runda a patra a grupelor Conference League a adus o remiza pentru formația lui Razvan Lucescu, PAOK Salonic, 2-2 pe teren propriu cu Aberdeen, rezultat care le asigura grecilor calificarea in primavara europeana.

- PAOK Salonik și Plzen au obținut joi calificarea in faza eliminatorie a UEFA Conference League, cu doua etape inainte de incheierea meciurilor din faza grupelor. PAOK-ul lui Razvan Lucescu a remizat pe teren propriu, in timp ce cehii de la Plzen a obținut toate trei punctele, la finele etapei a 4-a.PAOK,…

- PAOK Salonic, formația antrenata de Razvan Lucescu, a remizat cu Aberdeen, scor 2-2, in runda cu numarul 4 a grupei G din Conference League. In urma cu doua saptamani, PAOK reușea o „remontada” de excepție in deplasarea cu Aberdeen, victorie 3-2, cu gol marcat la ultima faza. Nici returul de la Salonic…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, joi seara, in deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Aberdeen, intr-un meci din grupele Conference League, in care a revenit de la 0-2, scrie news.ro.Au marcat Miovski ’50 si Polvara ’58 pentru Aberdeen, respectiv Despodov ’73, Vieirinha…

- Echipa greaca PAOK Salonic, antrenata de tehnicianul roman Razvan Lucescu, a invins joi seara, in deplasare, formatia finlandeza HJK Helsinki, scor 3-2, in prima etapa din grupele Conference League.PAOK a fost condusa cu 1-0 la pauza, dar a revenit in repriza secunda. Koulierakis a egalat in minutul…

- PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu, a fost repartizata in Grupa G a competitiei de fotbal Europa Conference League, alaturi de Eintracht Frankfurt, HJK Helsinki si Aberdeen, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri la Monte Carlo.

- Razvan Lucescu (54 de ani) și-a trecut in palmares al 123-lea succes la echipa din Salonic, 3-0 cu Asteras, devenind tehnicianul cu cele mai multe victorii din istoria lui PAOK. „Meciul din Scoția, cu Hearts, este mai important”, a declarat Luce junior pentru presa elena. Start lansat pentru Razvan…

- Echipa greaca PAOK Salonic, antrenata de tehnicianul roman Razvan Lucescu, a invins joi seara formatia croata Hajduk Split, scor 3-0, calificandu-se in play-off-ul Conference League.PAOK s-a impus cu 3-0 dupa un meci dificil. Schwab a deschis scorul din penalti, in minutul 12, dar golurile care au…