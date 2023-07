Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Kovacs a avut parte de o reacție acida la bonfire, dupa ce a vazut cateva imagini neașteptate cu iubita lui, Ema Oprișan. Iata ce dezvaluiri a facut despre iubita lui, de fața cu Radu Valcan și ceilalți colegi de emisiune.

- Razvan Kovacs a facut dezvaluiri neașteptate la bonfire in episodul 6 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 7 iulie 2023, dupa ce a vazut ce s-a intamplat intre Ema Oprișan și Bianca Giurca in timpul nopții.

- Flacara ispitei s-a aprins la doar 4 zile de cand au ajuns la Insula Iubirii. Pentru prima data in aceast sezon si in premiera, flacara ispitei, cea care anunta ca un partener de pe cealalta insula a incalcat limitele stabilite sau a luat decizia de a rupe relatia, s-a aprins pe insula fetelor, generand…

- Ema Oprișan a scos la iveala detalii neștiute despre trecutul sau in episodul 3 din Insula Iubirii PLUS, emisiune exclusiva AntenaPLAY. Iubita lui Razvan Kovacs a vorbit, fara pic de reținere, despre meseria pe care o practica și despre baiețelul ei.

- Ema Oprișan a fost surprinsa de camerele de filmat in timp ce vorbea despre colega ei de emisiune, Ana Maria Mariuța. Iubita lui Razvan Kovacs a dat carțile pe fața despre logodnica lui Marius Budin in episodul 3 din Insula Iubirii PLUS, emisiune difuzata doar pe AntenaPLAY.

- Episodul din aceasta seara, din data de 30 iunie 2023, a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, a adus emoții mari la emisiune. Chiar inainte de a merge la bonfire, Radu Valcan a facut o vizita surpriza la vila baieților. Prezentatorul emisiunii le-a dat o veste neașteptata concurenților. Iata ce le-a…

- In ediția 4 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, concurenții s-au intalnit cu Radu Valcan și au ieșit la iveala detalii interesante. Maria și Livia au avut un atac dur la adresa lui Iulian Clonț și acesta a avut o reacție neașteptata.

- In ediția 3 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, Ema Oprișan și ispita Romeo Vasiloni au avut parte de niște tachinari subtile in piscina. Razvan Kovacs a facut o dezvaluire neașteptata despre ispita Maria Ilioiu.