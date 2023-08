Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a ajuns in resort, Razvan Kovacs și-a dorit sa petreaca timp cu Daria Cuflic, moment in care i-a marturisit ca s-a sarutat cu Livia Marinescu. Ispita a parut deranjata de gestul ei, concurentul spunand ca a fost doar ceva de moment.

- In ediția din aceasta seara, Razvan Kovacs și Romeo au avut ocazia de a sta fața in fața. Este prima intalnire a celor doi și se va lasa cu scantei, asta pentru ca ispita s-a apropiat tot mai mult de Ema Oprișan, in timp ce concurentul pare cucerit de Daria Cuflic.

- Cu toate ca in urma cu o ediție parea furios ca Daria Cuflic a cedat locul ei Liviei Marinescu pentru date. iata ca Razvan Kovacs s-a simțit bine in compania ispitei. Ba mai mult, concurentul nu a ezitat sa faca unele gesturi pe care Livia Marinescu le considera deplasate.

- Razvan Kovacs a profitat din plin de faptul ca Daria Cuflic nu a fost alaturi de el la intalnirea cu Livia Marinescu din episodul 16 al sezonului 7 Insula Iubirii de pe 11 august 2023. Concurentul nu a mai ținut cont de nimic și s-a dezlanțuit in mașina, dar și la date.

- Radu Valcan e prezent in ediția din seara aceasta de la „Insula Iubirii” la cea mai neașteptata confruntare dintre Razvan Kovacs si ispita Romeo. Cei doi au ocazia inedita sa discute prima oara, fata in fata, dupa evenimentele petrecute in cele doua resorturi.In episodul de aseara de la „Insula Iubirii”…

- Cand totul parea sa fie doar lapte și miere intre Razvan Kovacs și Daria Cuflic, au aparut primele tensiuni mai serioase intre cei doi. Concurentul și ispita s-au plimbat pe plaja, iar iubitul Emei a fost deranjat de gestul Dariei, care, intr-un final, și-a cerut scuze.

- Razvan Kovacs pare sa fie cucerit de Daria Cuflic. Dupa ce, in ediția trecuta, ispita a dat de ințeles ca iși dorește mai mult, și iubitul Emei a mai facut un pas. Cu toate ca a fost surprins in compania ei, concurentul spune ca nu și-ar dori o relație cu ispita.

- Razvan Kovacs pare dispus sa profite la maximum de toate frumusețile insulei, fie ca ne referim la peisaje sau ispite, fara sa se gandeasca la consecințe. In episodul din aceasta seara, iubitul Emei Oprișan a fost surprins in ipostaze romantice, in brațele ispitei Daria. Iubita lui nu va fi prea incantata…