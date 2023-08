Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, in urma cu o ediție, Daria a aflat ca Razvan Kovacs a incercat sa o sarute și pe ispita Roxana, se pare ca situația dintre cei doi s-a mai calmat sau, cel puțin, așa au dat de ințeles cei doi. Concurentul i-a propus ispitei sa doarma in camera lui, dupa ce s-au intors din club.

- Razvan Kovacs s-a desparțit de Ema Oprișan la „Insula Iubirii”, in ediția difuzata aseara, 27 iulie, la Antena 1. Concurentul a fost deranjat ca iubita lui e nemulțumita de el, ea a fost deranjata de gesturile pe care el le-a facut cu ispita Daria Cuflic. Aseara, Robert Kovacs a fost invitat la ceremonia…

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Insula Iubirii se termina cu o decizie radicala, luata intr-un moment neașteptat. Razvan Kovacs a decis sa puna stop relației cu Ema Oprișan și iși dorește sa iși continue parcursul in emisiune ca femeie singura. Concurentul a izbucnit in lacrimi, la cateva momente…

- Ema Oprișan a participat la Insula Iubirii alaturi de iubitul ei, Razvan Kovacs. In emisiune s-au intamplat foarte multe lucruri, atat bune, cat și mai puțin bune, iar concurenta de la Insula Iubirii a explicat recent ce lecție importanta a invațat. Tanara a fost mai sincera ca niciodata. Iata ce a…

- In ediția din seara trecuta de la Insula Iubirii, Ema Oprișan a facut un gest neașteptat. Concurenta și-a mutat inelul primit de la Razvan Kovacs pe alt deget, moment in care spunea ca nu se aștepta ca iubitul sau sa se apropie atat de mult de o ispita.

- Cu lacrimi in ochi, Ema Oprișan i s-a confesat Claudiei Florescu, in episodul din aceasta seara al emisiunii "Insula Iubirii". Concurenta a vorbit despre relația cu Razvan Kovacs și a descris starile prin care trece in momentul in care vine seara și nu știe daca iubitul ei se intoarce sau nu acasa.

- Razvan Kovacs și Roxana Rapaila au avut parte de o discuție profunda in episodul 5 din Ce s-a intamplat in casa baieților, emisiune exclusiva AntenaPLAY. Camerele de filmat au surprins momente neașteptate cu cei doi.

- Ema Oprișan a fost surprinsa de camerele de filmat in timp ce vorbea despre colega ei de emisiune, Ana Maria Mariuța. Iubita lui Razvan Kovacs a dat carțile pe fața despre logodnica lui Marius Budin in episodul 3 din Insula Iubirii PLUS, emisiune difuzata doar pe AntenaPLAY.