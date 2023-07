Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara, Ema Oprișan a gasit consolarea de care a avut nevoie in prezența lui Romeo. Concurenta și ispita și-au petrecut seara impreuna, iar ea și-a impartașit sentimentele pe care le are, dupa ce a vazut-o pe Daria in brațele lui Razvan Kovacs. Cei doi s-au apropiat mai mult decat…

- Razvan Kovacs și Daria au legat o relație de prietenie mai apropiata decat și-ar fi imaginat, iar de aceasta parere a fost și Ema Oprișan, care a privit imagini cu iubitul ei in ipostaze controversate alaturi de ispita, la Insula Iubirii. De mai multe ori cei doi s-au comportat la fel ca un cuplu, iar…

- Ema Oprișan a ajuns la capatul rabdarii! Emoțiile s-au adunat in sufletul concurentei și a izbucnit in plans, dupa o lunga perioada in care s-a abținut. Ema Oprișan nu a mai reușit sa iși stapaneasca lacrimile și a dat curs sentimentelor. De asemenea, nu a ezitat sa faca confesiuni emoționante, care…

- In ediția din seara trecuta de la Insula Iubirii, Ema Oprișan a facut un gest neașteptat. Concurenta și-a mutat inelul primit de la Razvan Kovacs pe alt deget, moment in care spunea ca nu se aștepta ca iubitul sau sa se apropie atat de mult de o ispita.

- In episodul din data de 13 iulie 2023 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, ispita Daria și Razvan Kovacs au avut un dialog incendiar. In timp ce Ema Oprișan, iubita concurentului suferea dupa ce a vazut imaginile cu cei doi de la ședința foto cu tematica, ispita și Razvan sperau sa nu fie auziți…

- In episodul din data de 7 iulie 2023 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, Radu Valcan a aratat imaginile ce l-au enervat pe Razvan Kovacs, in legatura cu iubita sa. La doar cateva ore dupa difuzarea materialului, concurenta acestui sezon a emisiunii de la Antena 1 a transmis un mesaj pe rețelele sociale.

- In episodul din data de 7 iulie 2023 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, Radu Valcan a aratat imaginile ce l-au enervat pe Razvan. Concurentul emisiunii de la Antena 1 nu se aștepta la așa ceva din partea iubitei sale.

- In ediția 3 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, Ema Oprișan și ispita Romeo Vasiloni au avut parte de niște tachinari subtile in piscina. Razvan Kovacs a facut o dezvaluire neașteptata despre ispita Maria Ilioiu.