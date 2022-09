Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum ne-a obișnuit deja, Laurențiu Reghecampf este cat se poate de intim atunci cand vine vorba despre viața lui personala. Noroc cu iubita lui, Corina Caciuc, care ii mai ține la curent pe fanii ei de pe Instagram cu ce se mai intampla in viața lor. Iata ce imagini emoționante a postat bruneta!

- Lavinia Petrea a implinit ieri, 10 iulie, 40 de ani. Prezentatoarea știrilor de la Pro TV a schimbat prefixul și cu aceasta ocazie a transmis un mesaj pe rețelele de socializare. De ziua ei, ea i-a avut alaturi pe copii, dar și pe Romulus Varga, soțul ei care e procuror. „Azi #40! Chiar nu știu ce sa…

- Mahmud Shaher a venit din Siria in Romania in urma cu cațiva ani și pare ca s-a intergrat foarte bine in peisajul autohton. Ce asemanari, dar și diferențe a gasit intre cele doua țari.

- Tencuiala cazuta, gandaci in pat, așternuturi de pat și perdele murdare, sunt doar de cateva dintre condițiile in care reclama tatal unui baiat ca a fost ținut fiul sau intr-una din cladirea DGASPC Cluj.

- In varsta de 39 de ani, fosta jucatoare de tenis Jelena Dokic a postat cateva dezvaluiri sfașietoare pe Instagram, acolo unde a povestit ca a fost aproape de sinucidere in finalul lunii aprilie! Australianca Jelena Dokic, semifinalista la Wimbledon 2000, la doar 17, a avut o cariera framantata de schimbari,…