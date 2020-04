Stiri pe aceeasi tema

- Finala „Asia Express - Drumul Comorilor”, difuzata miercuri seara, la Antena 1, a fost lider de audiența pe toate categoriile de public. Chef Sorin Bontea și Razvan Fodor au caștigat competiția.

- Drumul catre Taipei s-a oprit aici, iar caștigatorii reality show-ului Asia Express sunt chef Sorin Bontea și Razvan Fodor, sau reactoarele 3 și 4, dupa cum s-au autointitulat. Sorin Bontea și Razvan Fodor au caștigat finala Asia Express, sezonul 3 In ediția de marți, 21 aprilie, Asia Express și-a desemnat…

- Ediția de marți, 21 aprilie, din Asia Express, sezonul 3, in care au fost desemnați finaliștii, a fost lider de audiența, pe toate categoriile de public. Chef Sorin Bontea și Razvan Fodor, Speak și Ștefania sunt echipele ce se vor lupta in aceasta seara pentru marele premiu de pe Drumul Comorilor.

- Chef Sorin Bontea și Razvan Fodor au avut parte de o experiența de necrezut, din cauza unor localnici din Taiwan, in ediția din „Asia Express”, sezonul 3, difuzata in cea de-a doua zi de Paște, pe 20 aprilie.

- Chef Sorin Bontea a fost cat pe ce sa moara de ras, in „Asia Express”, sezonul 3, ediția 28, la o noua proba din cursa pentru ultima șansa, la care el și Razvan Fodor au trebuit sa prinda, cu mana, creveți vii, dintr-un bazin.

- Sorin Bontea, Razvan Fodor, Adda și Catalin au intrat in legatura directa, prin Skype, la Xtra Night Show. Intrecerea cu broaște din Asia Express, ultima etapa din Filipine i-a pus mari probleme lui Fodor.

- Il urmaresti acum la „Asia Express“, unde face o echipa plina de umor cu Chef Sorin Bontea. Acasa, in schimb, aceasta este echipa lui de aur .Au zece ani de casnicie si 13 ani de relatie, vreme in care nu au mai fost niciodata atat de mult timp despartiti cum s-a intamplat acum, la Asia Express, emisiunea…

- Adrenalina pura in sezonul 3 Asia Express! Florin Ristei și fratele lui, Dan, Razvan Fodor, Chef Sorin Bontea, Alex Velea și Mario Fresh au intrat in jocul de amuleta, in ediția a opta din sezonul 3 al emisiunii!