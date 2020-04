Stiri pe aceeasi tema

- Asia Express, sezonul 3, ediția 28. Carmen Grebenișan și Alina Ceușan au fost eliminate din competiție. Chef Sorin Bontea a fost enervat la culme de un bucatar, dar a facut și o criza de ras, din cauza lui Razvan Fodor.

- Razvan Fodor și Sorin Bontea au format o echipa perfectala Asia Express, emisiune ce se difuzeaza inca la Antena 1. Show-ul se apropie de final, iar acum, artistul a facut dezvaluiri neașteptate despre cea mai grea aventura din viața lui. Mai mult, acesta a declarat ca cea mai afectata de plecarea lui…

- ASIA EXPRESS 8 APRILIE 2020. Dupa o surpriza emoționanta in care vedetele au primit mesaje de la cei dragi, aflați la mii de kilometri distanța, sesiunea de votare a stabilit echipa care va pleca in cursa pentru ultima șansa alaturi de ultimele doua cupluri ajunse la Gina Pistol. Citeste si:…

- Florin și Dan Ristei au parasit, miercuri seara, emisiunea Asia Express: Drumul Comorilor. Cei doi s-au confruntat pentru ultimele bilete spre Taiwan cu FAlex Abagiu și Radu Vladuț Dupa ce Speak și Stefania, Sorin Bontea și Razvan Fodor, Adda și Catalin și Carmen Grebenișan și Alina Ceușan au ajuns…

- ASIA EXPRESS 1 APRILIE 2020. Speak și Ștefania sunt singura echipa ce și-a asigurat pana acum locul in urmatoarele etape ale show-ului din Taiwan, insa restul de 5 echipe ce participa in cursa pentru ultima șansa trebuie sa demonstreze ca merita sa obțina biletele de avion oferite de Gina Pistol.…

- Cele 8 perechi de vedete ramase in cursa Asia Express vor participa, duminica seara, la un concurs de Miss. Pentru a pleca in cursa, concurenții sunt nevoiți sa participe la acest concurs plin de savoare. Filipinezii au un palmares de invidiat la concursurile internaționale de miss, tocmai din acest…

- Situația a scapat de sub control la Asia Express, in ediția de duminica seara, 23 februarie. Concurenții au ajuns la limita rabdarii, in timpul cursei, iar unii dintre ei au cedat. Speak și iubita lui s-au certat crunt in mijlocul strazii. Stresul, emoțiile și oboseala și-au spus cuvantul in echipa…

- In sezonul 3 Asia Express și-au adunat forțele cele mai bune prietene: Maria Buza și Lia Bugnar insumand aproximativ 42 de ani de iubire necondiționata intr-o prietenie de poveste și blondele siameze Alina Ceușan și Carmen Grebenișan care se pot lauda cu o prietenie la fel de intensa, dar in ani mai…