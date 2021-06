Stiri pe aceeasi tema

- Fulgy, baiatul Vioricai și al lui Ionița de la Clejani, susține ca a cerut ajutorul altor interlopi pentru a-l potoli pe Nelson Mondialu. ”Sunt tot la Coccinelle și am vorbit cu Adrian Corduneanu, am vorbit cu Ionica și cu Razvan de la Pitești, care a spus ca Nelson Mondialu iși cere scuze acum…

- Andreea și Sergiu Hanca și-au botezat fetița, insa nu oricum, ci... in mare secret! Celebrul fotbalist și partenera lui de viața au incercat sa țina evenimentul departe de ochii lumii, dar paparazzii Spynews.ro au fost pe faza și au surprins toata acțiunea. Va spunem de pe acum ca soția sportivului…

- Ștefan Stan, in varsta de 43 de ani și Simona au trecut in acest weekend prin momente emoționante. Cei doi și-au creștinat fetița, pe micuța Elif, in varsta de șase luni Evenimentul a avut loc sambata, 8 mai, in jurul pranzului, la Parohia Romano-catolica “Adormirea Maicii Domnului”, din Drumul Taberei,…

- Diana Senteș ș-a botezat ieri fetița, iar ceremonia a fost una de lux, așa cum ii place celei mai celebre antrenoare de fitness din Romania. Invitații s-au delectat nu doar cu șampanie scumpa, delicatese fine, muzica buna, ci și cu un decor de excepție și o voie buna mai rar intalnita, mai ales in aceste…

- Oamenii au protestat duminica și luni seara impotriva restricțiilor impuse de Guvern. Mai multe manifestari au avut loc in toata țara, printre care și in Pitești. Jandarmii argeșeni au aplicat 27 de sancțiuni contravenționale in valoare de 12.800 de lei persoanelor care au organizat și participat la…

- Fetița lui Razvan Fodor și a Irinei a implinit 10 ani, iar parinții ei ii vor organiza in acest weekend o petrecere restransa la care vor participa cunoștințe. Prezentatoru „Burlacul” are insa niște reguli stricte, pe care le pune in aplicare in perioada pandemiei. Invitații vor fi primiți la el acasa…

- Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Argeș și Colegiul Național al Asistenților Sociali Sucursala Argeș organizeaza, marți 16 martie, un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Asistenței Sociale. Manifestarea a avea loc la Centrul Cultural Județean Argeș intre orele 12.00-14.00, cu respectarea regulilor…