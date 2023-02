Stiri pe aceeasi tema

- Iarna s-a instalat deplin in toate zonele schiabile din județul Cluj, iar afluxul de turiști in zona montana a județului a crescut considerabil, la fel și numarul de accidentari pe partie. Numai weekendul trecut salvamontiștii clujeni au avut 10 intervenții la persoane care s-au accidentat pe partie.…

- Unirea Tritenii de Jos și Chimia Turda se vor intalni duminica, intr-unul dintre primele meciuri amicale din aceasta iarna. Duelul va incepe la ora 13:00 și se va disputa pe terenul „Cimentul” din apropierea stadionului „Municipal” din Turda. Unirea Tritenii de Jos evolueaza in liga a patra, unde ocupa…

- Temperaturile au scazut simțitor in ultima perioada, iar mulți parinți se tem sa mai iasa cu copiii de teama ca aceștia sa nu se imbolnaveasca din cauza frigului. Medicii spun, insa, ca joaca in aer liber este benefica pentru cei mici chiar și iarna! Ba chiar le-ar putea crește acestora imunitatea.…

- Administrația județeana informeaza ca in aceasta dimineața la Cluj se circula in condiții de iarna dar nu sunt drumuri blocate sau inchise. Totuși, din cauza caderilor de zapada și a temperaturilor sub zero grade Celsius inregistrate, pe mai multe sectoare de drum circulația se desfașoara in condiții…

- Un clujean a obținut daune de aproape 25.000 de lei, din partea Primariei Cluj-Napoca, dupa ce și-a avariat mașina, lovind un mistreț pe o strada din cartierul Buna Ziua. la aceasta suma se mai adauga dobanda aferenta pana la achitarea sumei (la valoarea din 2020), cheltuieli de judecata, taxa de timbru…

- Sarbatoarea Bobotezei este sinonima cu finalul sarbatorilor de iarna, iar lumea revine la rutina zilnica. Pe 6 ianuarie, se sfințesc apele, iar cei care se stropesc cu apa sfințita sunt protejați de rele tot anul. Ziua de 5 ianuarie este zi de considerata zi de post negru. Imediat dupa Craciun, preoții…

- In aceasta seara pompierii au intervenit la inca un incediu la Pata Rat, insa, din fericire, de aceasta data, nici o locuința nu a fost atinsa de flacari. Potrivit ISU Cluj, au ars aproximativ 10mp deseuri din plastic, iar incendiul s-a manifestat langa o locuința improvizata. „In jurul orei 17.00,…

- Cautarile pentru tanarul din Cluj, dat disparut ieri in localitatea Sigmir, din Bistrița-Nasaud, au luat sfarșit. Acesta a fost gasit fara suflare. Politistii bistriteni, impreuna cu jandarmi, salvamontisti, pompieri si voluntari de la SVSU Bistrita au pornit in cautarea barbatului de 29 de ani, dupa…