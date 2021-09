Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Transporturilor, social-democratul Razvan Cuc, a dezavuat disputa care a aparut in coalitia de guvernare si a subliniat ca acest lucru dovedeste ca actualul executiv este "bolnav". "Scandalul de opereta dintre asa-zisul premier si asa-zisii parteneri de coalitie dovedeste, inca o…

- Premierul Florin Cîțu a anunțat miercuri seara ca l-a revocat pe ministrul Justiției, Stelian Ion, care nu a avizat proiectul „Anghel Saligny”.„Nu accept pe nimeni în Guvern miniștrii care sa se opuna modernizarii României. Nu a reușit sa se impuna în Coaliție,…

- Ludovic Orban considera ca Harghita este un judet aparte, in care romanii de multe ori trebuie sa se lupte ca sa le fie respectate drepturile. El a precizat ca judetul Harghita este unul care a cam fost ocolit de investitii, mentionand ca unii dintre cei care au condus administratiile nu si-au…

- E razboi politic și in Sectorul 2, intre PNL și USR PLUS, dupa cel din Sectorul 1. Peneliștii ii acuza pe primarul Radu Mihaiu și pe colegii sai de partid de șantaj. "In septembrie 2020, Partidul Național Liberal a ales un parteneriat in beneficiul romanilor, un parteneriat pe care noi, PNL,…

- Social-democratii sustin ca demisia consilierului de stat implicat in scandalul privind campania interna a PNL este o recunoastere oficiala a culpei” si spun ca organele de ancheta au acum oportunitatea de a demontra ca sunt „impartiale din punct de vedere politic”.

- Deputatul Carmen Holban: Liberalii și partenerii de coaliție se opun creșterii alocațiilor pentru copii The post Deputatul Carmen Holban: Liberalii și partenerii de coaliție se opun creșterii alocațiilor pentru copii, dar in același timp iau imprumuturi halucinante first appeared on Partener TV .

- Liderul deputaților PSD, timișoreanul Alfred Simonis, susține ca actuala guvernare nu dorește sa ajute romanii. Social-democratul susține ca in buget exista bani pentru majorarea alocațiilor destinate copiilor, in anul 2021, dar aceștia ar urma sa deserveasca clientela de partid și nu calitatea vieții…

- Fostul premier MIhai Tudose, actualmente europarlamentar, n-a scapat din vedere recentele interacțiuni pe care doua reprezentante ale Guvernului – ministrul Sanatații și cel al Muncii – le-au avut cu presa, respectiv cu sindicaliștii. Social-democratul nu il ”iarta” nici pe actualul premier Cițu, caruia…