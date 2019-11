Stiri pe aceeasi tema

- Metroul Drumul Taberei nu va fi dat in funcțiune nici in acest an, a spus, miercuri, noul ministru al Transporturilor, Lucian Bode. In schimb, fostul ministru, Razvan Cuc, a declarat ca a lasat, la incheierea mandatului, 98% dintre lucrarile fizice finalizate.

- Fostul prim-ministru Viorica Dancila a spus, marti seara, ca-i este foarte greu sa predea mandatul unui om care i-a facut plangere penala pentru inalta tradare. Dancila a afirmat ca, fiind un om credincios, a iertat acest lcuru si nu a facut la randul sau plangere penala pentru aceste acuze, dar…

- Fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, s-a laudat, marti, ca "statul pe santiere a dat roade" si ca ar avea nevoie de câteva ore pentru a enumera proiectele pe care le va lasa mostenire noului ministru, Lucian Nicolae Bode.

- Ludovic Orban, prim-ministrul desemnat, a declarat ca PSD face „un boicot jenant” al votului pentru investirea noului Guvern. S-a declarat, insa, increzator ca suficienți prlamentari vor vota pentru noul cabinet.

- Ministrul interimar al Transporturilor, Razvan Cuc, critica programul de guvernare al liberalilor pe zona de infrastructura. „DRAGI PNL-iști, ============================= Uitandu-ma pe “vastul”...

- Prezent la Sibiu, alaturi de primarii de municipii din toata tara, la Comitetul Director largit al Asociatiei Municipiilor din Romania, Ion Lungu a prezentat o lista de solicitari cu care se vor adresa noului guvern al Romaniei.„Au fost discutate puncte importante pe ordinea de zi, ...