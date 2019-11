Razvan Cuc, Re/Max: Doar 30% dintre tranzactiile din Romania sunt realizate cu implicarea unui agent imobiliar

Stiri pe aceeasi tema

- Trei din zece (30%) tranzactii imobiliare din Romania sunt realizate cu implicarea unui agent imobiliar, in timp ce 15% dintre proprietatile aflate la vanzare beneficiaza de sistemul reprezentarii exclusive din partea unui agent specializat, se arata intr-o analiza de specialitate data luni publicitatii,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, vineri, o intrevedere cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, impreuna cu Terri Sewell, membru al Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, aleasa in Alabama, prilej cu care s-a discutat despre Parteneriatul strategic dintre Romania si…

- In cadrul convorbirilor, prim-ministrul Viorica Dancila a evidențiat importanța pe care Parteneriatul Strategic cu Statele Unite o are pentru Romania, precum și atașamentul țarii noastre pentru parteneriatul cu statul Israel. Totodata, premierul a subliniat susținerea ferma de catre Romania a unei…

- China si Statele Unite muta lupta privind tehnologia Huawei in Romania. Dupa ce ambasadorul SUA a transmis ca incurajeaza Romania sa devina o tara „liberta de Huawei“, compania chineza clasifica aceasta declaratie drept „o interferare in zona mediului de afaceri al Romaniei“.

- Felix Banila, procurorul șef DIICOT, a vorbit azi despre extinderea anchetei in Statele Unite. La data de 25 iunie 2019, DIICOT și partenerii ei din SUA au stabilit necesitatea unei comisii rogatorii. Opinia publica din Romania știa pana acum de doar legaturile lui Gheorghe Dinca in Italia. Departe…

- RE/MAX Romania: Tranzactiile de inchirieri s-au triplat in primele șase luni RE/MAX Romania a inregistrat, in primul semestru al anului in curs, o triplare a numarului de tranzactii de inchirieri, comparativ cu aceeasi perioada din 2018. Potrivit reprezentanţilor companiei, aproximativ 40% din…

- Testul balistic efectuat de Pentagon genereaza efecte negative asupra securitatii internationale si demonstreaza ca Statele Unite depun eforturi pentru superioritate militara, acuza Administratia de la Beijing.Testul balistic efectuat de SUA va avea "consecinte negative grave pentru securitatea…