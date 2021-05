Fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat ca ONG-urile care protestau impotriva construirii de autostrazi in zone protejate nu au mai luat atitudine impotriva impuscarii ursului Arthur de catre un print austriac.



"In fata ambasadei Austriei e liniste. Nu e niciun protest. Printul a venit, a ucis si a plecat cu trofeul! Iar noi, aliniati si supusi in spatele unui presedinte fara personalitate si al unui guvern incapabil, am ramas din nou locuitorii unei colonii de la marginea Europei", a declarat, intr-un comunicat remis, joi, AGERPRES, senatorul PSD Neamt.



