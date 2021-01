Stiri pe aceeasi tema

- Romanii nu trebuie sa-si faca sperante pentru ca liberalii nu vor respecta decizia Curtii Constitutionale a Romaniei potrivit careia decizia de majorare a pensiilor cu 40% este constitutionala, a declarat, miercuri, senatorul PSD Neamt, Razvan Cuc. Parlamentarul a subliniat faptul ca presedintele…

- Respectul pentru pensionari inseamna in primul rand sa le spunem adevarul. Cei in varsta asteapta un trai decent si o putere de cumparare mai mare, nu iluzii vandute de partide politice ca PSD. Planul Guvernului PNL este clar: pensiile au fost majorate anul acesta cu 14% si vor creste cu 46% pana in…

- Bugetul de stat poate susține anul viitor o creștere a pensiilor cu cel mult 8-9 procente, au declarat surse guvernamentale pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Majorarea va acoperi inflația, au adaugat sursele citate. In ceea ce privește discuțiile privind majorarea salariului minim, Guvernul se afla…

- Romania a fost ruinata intr-un an de guvernare liberala, iar revenirea economica este o "minciuna marca Florin Citu", a declarat, sambata, intr-un comunicat de presa remis AGERPRES, deputatul PSD Razvan Cuc. Parlamentarul social-democrat sustine ca ministrul Finantelor, Florin Citu, a comparat gresit,…

- Ședința Senatului a fost suspendata, astazi, din lipsa de cvorum. Pe ordinea de zi se aflau initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei „Fara penali in functii publice” si cererea de reexaminare, la solicitarea presedintelui Klaus Iohannis, a legii care stabileste ca Parlamentul si nu Guvernul…

- Deputatul PSD Razvan Cuc este de parere ca bugetul Romaniei a fost "ruinat" de Guvernul PNL iar dovada o reprezinta datele publicate de Institutul National de Statistica potrivit carora deficitul national este de 13 miliarde de euro. Fostul ministru al Transporturilor, care deschide lista PSD Neamt…

- Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Timisoara, ca PNL va pierde alegerile parlamentare intrucat romanii au vazut deja "cat de prost a gestionat problemele" guvernul Orban. Tocmai de aceea, a spus Grindeanu, PNL si presedintele Klaus Iohannis se grabesc sa organizeze aceste…

- "Am verificat cvorumul prin semnatura. Din pacate, dintr-o prezenta necesara de 68 de senatori, pana in acest moment sunt inregistrate 62 de prezente. In aceste conditii, nu-mi ramane decat sa constat ca nu avem cvorum si ca aceasta sedinta nu poate fi legal constituita. Multumesc foarte mult pentru…