Fostul ministru al Transporturilor din ultimele guvernari social-democrate, Razvan Cuc, acuza Guvernul ca pregateste vanzarea unor obiective strategice.



"Gasca lui Citu, cu 'oamenii noi' gata sa apese pe butoane, pregateste vanzarea pe nimic a unor obiective strategice ale statului roman. Pe nimic pentru stat! In conditiile in care transportul aerian a inceput sa isi revina dupa perioada extrem de grea a pandemiei, Ministerul Transporturilor trimite in somaj tehnic 50% din personalul Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti SA. De ce acum, cand zborurile se reiau, Aeroportul…