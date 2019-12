Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministu al Transporturilor, Razvan Cuc, a ajuns la DNA Timișoara, pentru a fi audiat. Surse judiciare spun ca fostul ministru a fost citat in calitate de martor in dosarul mitei de la PSD Arad, anunța MediafaxIntrebat la intrarea in sediul DNA Timișoara de ce l-au chemat procurorii,…

- Procurorul DNA Timisoara care instrumenteaza dosarul greilor PSD Arad privind pretinse fapte de trafic de influenta, luare si dare de mita dar si alte infractiuni, a inceput de vineri audierile in acest dosar.Astfel, au fost citati deja ca martori fostul ministru al Transporturilor, Razvan…

- Fostul secretar general al PSD Mihai Fifor a declarat, la iesirea de la sediul DNA Timisoara, ca a fost citat in calitate de martor in dosarul spagilor incasate de DRDP Timisoara pentru PSD Arad. Fifor a spus ca niciodata nu i-a cerut cineva sa isi exercite influenta sau autoritatea si ca nu are cunostinta…

- Fostul ministru al Apararii, Mihai Fifor, a declarat, vineri, la iesirea din sediul DNA Timisoara, dupa cateva zeci de minute de audieri in calitate de martor in dosarul de coruptie de la vama Nadlac II, ca a respectat intotdeauna legea. "Am venit astazi (vineri n.r.) in calitate de martor…

- Informații de ultima ora! Fostul ministru de Interne Mihai Fifor a ajuns vineri dimineața la DNA Timișoara, acesta anunțand ca a fost citat in calitate de martor in dosarul mitei de la PSD Arad. Fifor este insoțit la sediu DNA Timișoara de avocatul sau. De altfel, și fostul ministru al Transporturilor,…

- Ionuț Nasleu, fostul consilier al primarului Nicolae Robu și director al Piețe SA, a fost audiat joi seara la DIICOT Timișoara. Nasleu a fost audiat, ca martor, joi seara, intr-un dosar de fapte cu violența, in care sunt cercetați membrii aceleași grupari ca in dosarul cu traficul de cocaina și camatarie.…

- Constantin Axinia, fostul sef al CFR SA schimbat saptamana trecuta de Consiliul de Administratie controlat de ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a ajuns marti dimineata la DNA. El a declarat ca este audiat de procurori in conditiile in care a fost schimbat pentru ca ar fi refuzat sa semneze contractul…

- Fostul sef CFR, Constantin Axinia, este audiat, marti dimineata, la DNA in scandalul in care este implicat Ministrul demis al Transporturilor, Razvan Cuc. El a declarat ca este audiat de procurori in...