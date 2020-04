Stiri pe aceeasi tema

- Adelina Pestrițu este una dintre cele mai urmarite și apreciate vedete din Romania. Frumoasa bruneta este foarte activa pe social media, contul sau de Instagram fiind urmarit de nu mai puțin de 1.500.000 de persoane, iar cel de Facebook are peste 1.300.000 de fani. Adelina Pestrițu se afla in izolare…

- A trecut un an de la moartea fulgeratoare a indragitului designer Razvan Ciobanu, dar lumea nu l-a uitat, nici prietenii, nici colegii și cu atat mai puțin oamenii din lumea modei, alaturi de care a lucrat și a creeat. Razvan Ciobanu s-a stins din viața in urma unui accident rutier, chiar in cea de-a…

- Suferința nesfarșita pentru mama lui Razvan Ciobanu! Femeia nu poate trece peste pierderea fiului. Ce declarații a facut cea care i-a dat viața, la un an de la moartea celebrului designer?

- Moartea fulgeratoare a indragitului creator de moda, Razvan Ciobanu, a zguduit, in urma cu un an, showbiz-ul romanesc. Parinții designerului se pregatesc in aceasta perioada de pomenirea iubitului lor fiu.

- Pisica lui Razvan Ciobanu a ramas in grija parintilor lui, iar cel care o rasfata cel mai mult este tatal designer-ului. Recent, barbatul s-a fotografiat cu cu cele doua pisici, cea a fiului sau, din rasa Sphynx, si cea pe care el si sotia lui o au de cativa ani.

- Choupette a fost mai mult decat un animal de companie pentru creatorul de moda german Karl Lagerfeld. Felina, despre care designerul spunea ca ar fi vrut sa o ia de sotie, traieste azi pe picior mare si fara omul care a indragit-o mult. Pisica se afla in grija bonei sale, Caroline Lebar, fosta ingrijitoare…

- Denisa Raducu nu a fost uitata, nici la mai bine de doi ani de cand a murit prematur, la doar 27 de ani. Moartea artistei a provocat un gol imens in sufletele celor care au iubit-o și apreciat-o.

- Moartea lui Razvan Ciobanu a provocat multa durere in inimile celor care l-au cunoscut. Indragitul designer a incetat din viata chiar in noaptea de Paste, lasand in urma sa multe semne de intrebare.