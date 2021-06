Răzvan Cherecheș trage un semnal de alarmă: Singura modalitate de protecție împotriva tulpinii Delta este vaccinarea Expertul in sanatate publica Razvan Cherecheș susține ca singura modalitate de protecție impotriva tulpinii Delta este vaccinarea. Specialistul a analizat evoluția pandemiei in Australia și Israel pentru a afla ce s-ar putea intampla in Romania, anunța Mediafax. Primul exemplu utilizat de Razvan Cherecheș este de la o petrecere din Sydney, Australia, unde toți participanții care nu erau vaccinați s-au infectat cu virusul SARS CoV-2. „Petrecere 30 persoane in Sydney, Australia - eveniment de superspread COVID-19. 24 infectați (nevaccinați), 6 ne-infectați (vaccinați). Vaccinul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Expertul in sanatate publica de la UBB, Razvan Cherecheș, spune ca singura soluție de protecție impotriva tulpinii Delta care, "cel mai probabil din august incolo", va deveni majoritara și in Romania, este vaccinarea.

