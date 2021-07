Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Cherecheș, profesor de Sanatate Publica la Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj Napoca, unul dintre cei mai vocali specialiști in timpul pandemiei, a postat pe pagina sa de Facebook o scrisoare impresionanta, de la o femeie care și-a pierdut partenerul, bolnav de COVID. Randurile sunt adresate…

- Razvan Cherecheș, profesor la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, susține ca persoanele vaccinate nu au de ce sa se ingrijoreze in privinta variantei Delta a coronavirusului SARS-CoV-2, informeaza Europa FM . Expertul in sanatate publica Razvan Cherecheș considera ca valul 4 al pandemiei de…

- Expertul in sanatate publica Razvan Cherecheș anunța ca sunt diferențe mici in ceea ce privește eficacitatea vaccinurilor fața de varianta Delta. Cherecheș a analizat un studiu publicat in The New England Journal of Medicine. Potrivit lui Razvan Cherecheș, studiul a fost realizat pe 4.000 de persoane…

- Statele Unite cerceteaza posibilitatatea de a introduce o a treia doza de vaccin anti-Covid pentru a spori imunitatea, in special in contextul apariției unor noi variante mai contagioase, dar un expert medical a avertizat marți privind posibila apariție a reacțiilor adverse grave, relateaza Reuters…

- Oamenii care au primit vaccinul Johnson & Johnson ar putea avea nevoie de un rapel cu un vaccin ARNm al Pfizer/BioNTech sau Moderna. Acest lucru va fi necesar din cauza raspandirii masive a variantei Delta a coronavirus, informeaza experții in boli infecțioase din SUA. Discuțiile in acest sens au la…

- Ministerul israelian al Sanatatii a constatat ca numarul mic de cazuri de inflamatie cardiaca, observate mai ales la persoane tinere vaccinate cu vaccinul pentru Covid-19 al Pfizer, au probabil legatura cu vaccinarea, transmite Reuters. Pfizer a anuntat intr-un comunicat ca are cunostinta despre observatiile…

- Mai mult de jumatate din populația adulta din Statele Unite a fost complet vaccinata, conform datelor Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA. Datele se refera la persoanele vaccinate cu doua doze Moderna sau Pfizer/BioNTech, precum si cu vaccinul monodoza Johnson & Johnson pana…

- Dupa mai multe cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 la persoanele care s-au vaccinat cu ambele doze, mulți se intreaba de trebuie sa se imunizeze daca exista acest risc post-vaccinare. „Daca vaccinurile nu anuleaza total șansele de a face Covid-19, de ce sa te mai vaccinezi?”, a fost intrebarea…