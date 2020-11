Răzvan Cherecheș: „Închiderea piețelor interioare nu are suport științific!” Profesorul Razvan Cherecheș, care conduce departamentul de Sanatate Publica al UBB Cluj, spune ca închiderea piețelor interioare nu are suport științific.

El arata ca exista 3 elemente la un spațiu închis care cresc transmiterea COVID-19: volum mic de aer (ventilație proasta), numar mare de persoane, timp lung (>1h) petrecut împreuna (în condițiile în care toata lumea poarta masca). Profesorul a afirmat ca acestea nu sunt bifate de piețele interioare, întrucât acestea tind sa aiba au volum de aer mare… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

