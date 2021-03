Stiri pe aceeasi tema

- ​Razvan Cherecheș, profesor de Sanatate Publica la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca și unul dintre cei mai vizibili specialiști in spațiul public in perioada pandemiei de COVID-19, a demisionat din funcția de consilier onorific in Ministerul Sanatații, in care fusese numit pe 17 februarie.…

- Razvan Cherecheș, expert în Sanatate Publica și profesor la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) a fost numit consilier onorific al secretarului de stat Andreea Moldovan. Marele anunța a fost facut chiar de expertul clujean pe pagina sa de Facebook. …