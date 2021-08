Răzvan Cherecheș avertizează că 40% dintre cei care trec prin COVID-19 NU fac anticorpi - Cei afectați sunt în special TINERII Specialistul in sanatate publica spune ca este vorba de peste o treime dintre persoanele care au avut COVID-19. Astfel ca acestea nu dezvolta anticorpi și raman vulnerabile in timpul pandemiei.„Este o probabilitate mare ca aproximativ 36% din cei care au trecut prin infecția COVID, in mod natural, sa nu dezvolte anticorpi”.Chiar daca ați trecut prin infecție deja, acest lucru nu garanteaza protecția”, a avertizat Razvan Cherecheș.Pericolul este re-infectarea cu SARS-CoV-2, iar cei mai vulnerabili par a fi tinerii. „Se pare ca cei care nu dezvolta anticorpi tind sa fie mai tineri. Exact populația… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

