​Razvan Cherecheș, profesor de Sanatate Publica la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca și unul dintre cei mai vizibili specialiști in spațiul public in perioada pandemiei de COVID-19, a demisionat din funcția de consilier onorific in Ministerul Sanatații, in care fusese numit pe 17 februarie. "Experiența mea a fost una amara – am fost solicitat pentru un sfat bazat pe dovezi doar de doua ori și am propus sugestii, idei și articole științifice (nesolicitate) catre Minister cu o frecvența de una pe zi (la inceput) și apoi cate una la 2-3 zile (probabil ca așteptarile mele au fost nerealiste).…