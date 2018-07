Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 35.325 locuri de munca, in data de 26 iulie 2018. (Promotiile zilei la monitoare) Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 32.847 locuri de munca, in data de 23 iulie 2018. (Promotiile zilei la monitoare) Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare…

- Scandal fara precedent in Dambovița. Comisarul șef Nelu Moraru, comandantul adjunct al Poliției Municipiului Targoviște, l-a amendat, zilele trecute, pe jurnalistul Bogdan Simion cu 2.000 lei, exact suma pe care i-o datora dupa ce a pierdut un proces cu el. (Promotiile zilei la monitoare) Șeful din…

- Supercupa Romaniei 2018: CFR Cluj – U Craiova. S-au pus in vanzare biletele, online, incepand de vineri, 22 iunie. Partida e programata pe 14 iulie, ora 20:30, pe stadionul ”Ion Oblemenco”. Biletele la meciul in care se intalnesc campioana Romaniei și caștigatoarea Cupei Romaniei sunt disponibile pe…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 27.837 locuri de munca, in data de 22 iunie 2018. (Promotiile zilei la monitoare) Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 28.126 locuri de munca, in data de 14 iunie 2018. (Promotiile zilei la monitoare) Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 24.817 locuri de munca, in data de 8 iunie 2018. (Promotiile zilei la monitoare) Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare…

- Vandam Constantin a devenit celebru in toata țara dupa ce a sapat groapa unui senator, pe care a reușit, in cele din urma, sa il izgoneasca din casa in care locuia cu copiii. (Promotiile zilei la monitoare) Acum s-a remarcat din nou! Un interlop din Iași a scos dopul de la șampanie! Dupa ce a fost […]…