Răzvan Burleanu neagă zvonurile că ar prelua șefia UEFA Președintele Federației Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat azi ca nu intenționeaza sa preia șefia UEFA, așa cum insinua recent presa internaționala, mai ales cotidianul britanic „The Independent”. „Sunt un tip sincer. In momentul de fata nu am un plan in ceea ce priveste acest scenariu care a fost vehiculat in presa internationala. Ma bucur in acelasi timp sa vad prietenia si aprecierea foarte multor presedinti si secretari generali din federatiile europene. Iar acest lucru pentru mine conteaza cel mai mult, mai ales cand vorbim de federatii relevante la nivel international. Poate acesta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, a comentat informația conform careia s-ar numara printre favoriții la inlocuirea lui Aleksander Ceferin in fruntea UEFA. Publicația britanica The Independent a scris luni ca Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal, „are parte…

- Președintele Federației Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, are susținere in calitate de potential viitor presedinte al UEFA, in condițiile in care Aleksander Ceferin, actualul presedinte, intenționeaza sa ramana in functie pana in 2031, a potrivit cotidianului britanic The Independent, preluat de News.ro.

- Aleksander Ceferin dorește sa ramana președinte al UEFA pana in 2031, iar cotidianul britanic The Independent afirma ca Razvan Burleanu (președintele FRF) este favoritul opozanților slovenului pentru a prelua aceasta funcție.

- A aparut un scenariu soc lansat de jurnalistii prestigiosului cotidian Independent: Razvan Burleanu ar putea ajunge, in locul lui Aleksander Ceferin, la sefia UEFA! Britanicii de la independent.co.uk au anuntat ce plan ar avea presedintele FRF, cel care ar avea parte de „sprijin in calitate de posibil…

- Razvan Burleanu, favoritul opozantilor lui Ceferin pentru a prelua functia de presedinte al UEFA (presa britanica)Romanul Razvan Burleanu primeste sprijin in calitate de potential viitor presedinte al UEFA, din cauza planurilor lui Aleksander Ceferin, actualul presedinte, de a ramane in functie pana…

- Piața muncii este intr-o continua mișcare, dispar meserii intrate deja in tradiție și apar altele noi, conform tendințelor din piața. In ultima perioada, inteligența artificiala este pe buzele tuturor, mai ales ca este un domeniu despre care nu se știe prea multe, chiar controversat am spune, dar care…

- In ședința de Guvern de astazi, 27 octombrie, premierul Marcel Ciolacu va adopta o ordonanța de urgența referitoare la cheltuielile bugetare de la nivel central și local. Potrivit declarațiilor șefului Executivului, prioritatea Guvernului este sa nu existe riscuri in ceea ce privește blocarea fondurilor…

- Consecvent principiului sau de baza conform caruia libertatea de exprimare este unul dintre cele mai importante drepturi ale unei lumi democratice și, cu atat mai mult, niciun jurnalist nu ar trebui sa fie contrans mai presus de propria sa conștiința, Clubul de Presa ia act și condamna intervenția brutala…