Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au pus in miscare cercetarile in dosarul plangerilor penale facute de mai multi membri afiliati ai FRF privind fapte comise de actualul presedinte, Razvan Burleanu, in intervalul 2014-2018. Jurnaliștii de la ProSport au descoperit ca la MTS au ajuns, in urma cu aproximativ doua saptamani, niste cereri ale procurorilor DNA, care […] The post Razvan Burleanu, in vizorul DNA! appeared first on Cancan.ro .