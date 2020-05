Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a afirmat ca Liga 1 poate incepe pe 13 iunie, informeaza Agerpres.”Suntem sub incidenta unui protocol medical din data de 15 mai. Cluburile profesioniste din Romania, si ma refer la cele din Liga I si o parte din Liga a II-a, sunt deja in cantonamente…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a afirmat, vineri, in cadrul evenimentului online ReStart Sport Summit, organizat de fostul baschetbalist Virgil Stanescu, ca este pacat ca doar jumatate dintre cluburile din Romania au apelat la somajul tehnic in perioada intreruperii activitatii…

- Presedintele Federatiei Romane de Baschet, Horia Paun, a trimis, luni, o circulara cluburilor din ligile nationale de baschet, masculin si feminin, in care solicita punctul de vedere cu privire la situatia fara precedent creata in baschetul romanesc de pandemia de coronavirus, precizeaza site-ul forului…