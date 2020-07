Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, miercuri, ca o trecere la un sistem cu 16 echipe va duce la o mult mai buna utilizare a datelor competitionale, potrivit news.ro.Citește și: Cum a incercat 'vataful' de la BAD a Jandarmeriei sa puna 'bețe in roate' DIICOT - Spunea ca RECUNOAȘTE tot dar…

- Razvan Burleanu, presedintele Federatiei Romane de Fotbal (FRF), a spus, vineri, ca in momentul de fața, ținand cont de numarul mare de jucatori infectati cu COVID-19, are mari indoieli ca Liga I se mai poate incheia pe teren. Anunțul pe care fotbalul romanesc il aștepta. Ce spune Razvan Burleanu despre…

- Presedintele ICCJ subliniaza ca anul in curs e unul extrem de dur pentru justiția din Romania. Presedintele ICCJ Corina Corbu afirma in mesajul de Ziua Justitiei ca este cel mai dificil an pentru societatea romaneasca si pentru sistemul judiciar din istoria recenta a Romaniei, ca momentele dificile…

- In aceeași situație de inceritudine și nesiguranța ca in fotbalul profesionist se afla și fotbalul amator. Președintele FRF, Razvan Burleanu, a avut o discuție cu șefii Asociațiilor Județene de Fotbal, tema fiind aceea de gasire a unor soluții pentru reluarea fotbalului amator. In eventualitatea in…

- Igor Dodon a declarat, in cadrul ediției saptaminale ”Președintele raspunde”, ca partidele conduse de Maia Sandu și Andrei Nastase fac jocul fugarului Vladimir Plahotniuc. Potrivit șefului statului, forțele de dreapta merg pe același scenariu pe care Plahotniuc l-a folosit acum un an pentru a discredita…

- Brazilia are cel mai mare numar de decese COVID-19 din America Latina, cu peste 16.000 de morti inregistrati duminica. Orașul principal care a fost lovit de pandemie este Manaus, in Amazon. Aici au fost create noi cimitire pentru a ingropa victimele pandemiei. Indigenii care se gasesc pe vaile raurilor…

- Procurorul general Gabriela Scutea a declarat miercuri ca sistemul judiciar se va confrunta, dupa incetarea starii de urgenta, cu un val "enorm" de plangeri depuse in instante de oamenii care au fost amendati pentru incalcarea ordonantelor militare."Sanctiunile penale sunt separate de sanctiunile…

- Judecatorii Curtii Constitutionale au emis un apel public adresat partenerilor externi, inclusiv Comisiei de la Venetia si Parlamentului European, prin care invoca presiuni din partea politicienilor, inclusiv a sefului statului, Igor Dodon.