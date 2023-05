Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a afirmat, marti, ca din punctul de vedere al administratiei pe care o conduce lucrurile sunt clare in privinta obtinerii licentierii pentru Superliga de catre CSA Steaua, care nu poate promova din cauza faptului ca este un club de drept public,…

- Oțelul Galați este cea de-a doua formație promovata direct, alaturi de Politehnica Iași, in prima liga, dupa victoria de pe teren propriu cu Unirea Dej, scor 1-0. La barajul pentru promovarea in Liga 1 vor participa Dinamo și Gloria Buzau, echipele clasate pe locurile 4 și 5. In celelalte meciuri din…

- Antrenorul echipei Dinamo, Ovidiu Burca, spune ca nu stie daca meciul cu CSM Politehnica Iasi, din play-off-ul Ligii a 2-a, va fi decisiv pentru promovarea echipei sale in Liga 1 si ca nu vrea sa puna o presiune suplimentara in acest sens pe jucatorii sai. „Ne asteapta un meci impotriva unei echipe…

- Secretarul de stat in Ministerul Apararii Nationale pentru relatia cu Parlamentul si calitatea vietii personalului, Eduard Bachide, a primit, sambata, in Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, o delegatie a Comisiei pentru Aparare a Camerei Deputatilor din Italia, condusa de vicepresedintele Piero…

- FC U Craiova a invins-o pe CS Mioveni cu scorul de 3-0, luni seara, pe teren propriu, intr-un meci din prima etapa a play-out-ului Ligii 1. Echipa antrenata de Nicolo Napoli s-a desprins dupa pauza, deschizand scorul prin Dragos Albu (52), dupa o combinatie cu Radu Negru. Albu a majorat diferenta din…

- Razvan Burleanu, Presedintele Federatiei Romane de Fotba l, a declarat ca Departamentul de integritate al FRF investigheaza mai multe cazuri de jucatori care sunt suspectati ca au pariat pe meciuri din campionatul intern. Intr-o conferința de presa susținuta joi, președintele FRF, Razvan Burleanu, a…

- Comitetul Executiv al FRF a hotarat in unanimitate ca incepand din sezonul 2023/2024 sa aplice sancțiuni dure antrenorilor care iși „inchiriaza” licența Pro . Cazuri precum cele ale lui Mihai Pintilii, Marius Croitoru sau Andrei Prepelița, in care un antrenor care nu poseda licența Pro conduce de facto…

- Reprezentanții UEFA au fost intr-o vizita de lucru la București și Cluj-Napoca pentru a verifica stadiul pregatirilor Campionatului European Under 21, concluzia fiind ca toate pregatirile sunt in graficul stabilit. Timp de 3 zile, mai mulți oficiali UEFA au inspectat stadioanele pe care se va desfașura…