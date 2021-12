Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ca pana la data de 20 decembrie singura varianta de selectioner aceptata de FRF este Dan Petrescu. Acesta se afla insa, sub contract cu CFR Cluj.“Pe 2 decembrie am avut o intalnire cu Dan Petrescu la Cluj dupa ce cu o zi inainte avusesem o intalnire cu patronul clubului CFR Cluj. Intalnirea cu Dan Petrescu a fost una foarte buna, in care am discutat despre disponibilitate, lot de jucatori, viziune, precum si calendarul echipei nationale. Ca sa concluzionez aceste intalniri pot sa spun ca pana…