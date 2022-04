Razvan Burleanu va incepe cele de-al treilea sau mandat in functia de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal. Actualul conducator a fost si unicul candidat dupa ce dosarele potentialilor concurenti au fost respinse. Toți cei 272 de membri prezenți l-au reconfirmat in funcție, se arata pe site-ul frf.ro. Cu ocazia Adunarii Generale FRF din 12 […] Articolul Razvan Burleanu a fost reales in fruntea FRF. A fost unicul candidat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .