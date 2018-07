Stiri pe aceeasi tema

- E oficial! Bianca Dragușanu și Tristan Tate nu mai formeaza un cuplu. Vestea a fost facuta publica de Razvan Botezatu, cel mai bun prieten al prezentatoarei, in cadrul unei emisiuni TV. Vedeta noastra și milionarul britanic au luat decizia de a merge sperat pe drumul vieții la mai bine de o saptamana…

- Bianca Dragușanu surprinde din nou! La nici doua saptamani de cand și-a asumat relația cu milionarul britanic Tristan Tate, se pare ca pentru ei bat clopote de nunta. Vestea-bomba a dat-o chiar Razvan Botezatu, unul dintre cei mai buni prieteni ai prezentatoarei emisiunii “Te vreau langa mine”. “Seara…

- Bianca Dragușanu și noul ei iubit au plecat la mare dupa ce vedeta și-a incheiat emisiunea pe care o modereaza la Kanal D. Pe Autostrada Soarelui, prezentatoarea de la “Te vreau langa mine 4ever” a facut un live cu Tristan Tate, pe care l-a supus unui interviu-fulger! Ea l-a intrebat pe milionarul englez,…

- Citește și: Razvan Botezatu a spus adevarul despre desparțirea Biancai Dragușanu de Victor Slav: “Ruptura nu este acum, ci de ceva timp. Au incercat sa salveze relația” Citește și: Bianca Dragușanu, cadou scump in redacția in care muncește și Victor Slav: “Oarba din iubire” S-au casatorit in 2013,…

- La niciun an de cand și-a facut operația de micșorare a stomacului Patrick Borcea, fiul cel mare al fostului șef de la Dinamo, pare un alt om. Tanarul a slabit 40 de kilograme și cu greu poate fi recunoscut de susținatorii familiei sale. Astazi, el s-a lansat in lumea afaceriștilor, iar Valentina Pelinel,…

- Silvia Dumitrescu s-a reinventat la 58 de ani! De aproape o jumatate de an, celebra cantareața a inceput o dieta și s-a apucat de sport. Astazi, in cadrul unui interviu a vorbit despre cum i s-a schimbat viața de cand a reușit sa scape de kilogramele in plus și a facut o marturisire care are […] The…

- Monica Anghel arata din ce in ce mai bine in fiecare zi. Artista a slabit 25 de kilograme și a ajuns de nerecunoscut. Ea fost invitata marți la emisiunea ”Vorbește lumea”, de la PRO TV și a marturisit ca se sime foarte bine cu noua greutate.