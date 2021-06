Stiri pe aceeasi tema

- Buna Vestire este așteptata de catre copiii de la Campulung, astfel ca la Convivial, loc de arta și divertisment se desfașoara in Ajunul marii sarbatori, atelier de pictura a icoanelor, pe sticla. Sub indrumarea arhitectului Mihaela Coșa, cei iubitori de pictura sarbatoresc Buna Vestire prin tablouri…

- Ne știm bine, de cand, mai tanara decat mine, urma pasionata medicina. O femeie care a ramas frumoasa și, o credeam eu, puternica. E singura, fiindca așa a fost sa fie viața ei. Nu are copii. Copiii ei au fost și sunt bolnavii, iar fericirea a fost cand unora fara mari șanse, le reda viața. De cand…

- Compania americana in domenul biotehnologiei Moderna a inceput sa testeze un vaccin impotriva covid-19 asupra unor copii cu vasta cuprinsa intre sase luni si 11 ani, anunta firma marti intr-un comunicat, relateaza AFP. Acest test clinic vizeaza in total 6.750 de copii in Statele Unite si Canada,…

- Durere fara margini intr-o familie din Costinești, dupa ce un baiețel de doar opt ani a murit fulgerator. Micuțul, impreuna cu verișorul sau, a ieșit sa se joace afara, fara ca nimeni sa prevada o tragedia ce urma sa aiba loc. Copiii au fost loviți de niște țevi lasate de izbeliște Doi copii din Costinești…

- Copiii sunt mai vulnerabili la noile tulpini ale coronavirusului care se raspandesc in prezent in Europa, a declarat, miercuri, pentru TASS, Evgheni Timakov, medicul sef al centrului medical "Lider meditini" si specialist in boli infectioase si vaccinuri. "Aceste tulpini ii afecteaza pe copii…

- Am crescut in batatura bunicilor materni, Maria și Vasile, in Oltenia. Tataia era electrician auto și toata viața și-a dedicat-o mașinilor. Repara mașini la serviciu, repara mașini acasa. Avea mainile negre și unse mai tot timpul. Eu am crescut printre fiarele lui și eram fascinata sa-l vad cum lucreaza.…

- De ce exista o cultura a plagiatului în școlile românești ? „ Îi ceri elevului sa reproduca, atunci el copiaza”● Dumitru Costin, sindicalistul care s-a plâns ca premierul l-a facut hoț, câștiga mai mult decât Cîțu ● Patronatele: N-a revenit în…