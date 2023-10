Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Trans Bus modifica programul de transport din 25 septembrie 2023 se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Incepand cu data de 25 septembrie 2023 soceitatea Trans Bus S.A. din Buzau modifica programul de transport public dupa cum urmeaza: Traseul 1 Kaufland Sud-PECO-BIG-ACR-Piața Centrala-Colegiul…

- Societatea de transport calatori Trans Bus din Buzau anunța ca va modifica programul de transport public, incepand cu data de 19 septembrie 2023, dupa cum urmeaza: Traseul 1 Kaufland Sud-PECO-BIG-ACR-Piața Centrala-Colegiul BP Hasdeu-Gara CFR-Autogara facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Parc Marghiloman-Liceu…

- Articolul Trans Bus anunța modificarea programului de transport, din 19 septembrie se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Societatea de transport calatori Trans Bus. din Buzau anunța ca incepand cu data de 19 septembrie 2023, va modifica programul de transport public, dupa cum urmeaza: Traseul 1…

- De la inceputul lunii august, Primaria Targoviște a extins serviciile de transport public cu autobuzele noi și in localitațile membre ale Asociației Intercomunitare CIVITAS. Nu a fost afectata ritmicitatea curselor din oraș, speranța autoritaților fiind aceea ca, avand la dispoziție condiții foarte…

- In atenția publicului calator Stimați calatori, va aducem la cunostința ca incepand cu data de 28 iulie 2023 se modifica programul de transport pe liniile 21 și 117, dupa cum urmeaza: Traseul 21 Gara CFR-Autogara facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Parc Marghiloman-Liceul CFR-Horticolei 1-Pod Vadu Pașii-Strada…

- Compania de transport public anunța ca, incepand de azi, 28 iulie, se modifica programul de transport pe liniile 21 și 117, dupa cum urmeaza: Traseul 21 Gara CFR-Autogara facultativ-Spital CFR-Depou CFR-Parc Marghiloman-Liceul CFR-Horticolei 1-Pod Vadu Pașii-Strada Orașului-Principala V.P.4-Principala…

- In Dambovița, liberalii au reluat campania de promovare a produselor romanești și sprijinire a producatorilor locali. O noua etapa a campaniei de informare și distribuire de produse proaspete cultivate in județul Dambovița s-a derulat in localitațile Iedera și Șotanga, municipiul Targoviște și municipiul…

- Lucrarile de la noua creșa din municipiul Moreni avanseaza intr-un ritm susținut și in conformitate cu prevederile graficului de execuție. „Noua cresa de tip mediu din municipiul Moreni va avea o capacitate de 70 de locuri și va dispune de sali de joaca, dormitoare, bucatarie și spalatorie proprie,…