- In ediția de duminica de la Chefi la cuțite, Florin Dumitrescu a oferit cuțitul de aur lui Ștefan Borleanu, concurentul care l-a uimit cu preparatul sau! Tanarul a absolvit Facultatea de Construcții, insa e de meserie bucatar.

- O noua ediție Chefi la cuțite, un nou concurent care ii surprinde pe jurați. Florin Dumitrescu a avut o reacție neașteapta atunci cand Teo Costache a pașit in platou. Cine e tanarul care a primit trei cuțite

- Unul dintre cei mai surprinzatori concurenți din ediția 5 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” este Silviu Toma. Concurentul in varsta de 36 i-a uimit pe jurați cu dezvaluirile sale.

- Jurații de la ”Chefi la cuțite” au avut parte de concurenți numai unul și unul in aceasta seara. Aurelian Mihai a fost unul dintre ei, iar povestea lui de viața i-a lasat cu gura cascata. Ceea ce a trait barbatul este de-a dreptul impresionant, dar planurile lui de viitor sunt și mai impresionante.…

- In ediția 4 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Aurelian Mihai a decis sa iși incerce norocul și sa descopere daca are tot cee ace ii trebuie pentru a merge mai departe, in urmatoarea etapa.

- Marius Ghinoiu este concurentul care a reușit sa-i ''zapaceasca'', efectiv, pe cei trei jurați de la Chefi la cuțite. Debitul verbal al acestuia i-a facut pe chefi sa se ia cu mainile de cap.

- Razvan Babana a trecut prin clipe cumplite! Fostul concurent de la Chefi la cuțite a fost la un pas sa-și piarda viața, dupa ce a trecut printr-o intervenție dificila. Tanarul le-a povestit toata experiența fanilor de pe rețelele de socializare. Iata cum este acum starea lui de sanatate!

- Razvan Babana de la Chefi la cuțite a ajuns iar in atenția internauților. Din pacate, nu este vorba despre o veste buna, așa cum a fost recent, cand le-a aratat-o fanilor din mediul online pe mama lui, ci despre niște probleme de sanatate. Fostul concurent a fost atat de afectat, incat li s-a plans…