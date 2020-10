Stiri pe aceeasi tema

- Actualul primar al Calarasiului, Daniel Stefan Dragulin, a anuntat ca s-a autoziolat la domiciliu, pentru a doua oara de la debutul pandemiei, dupa ce a intrat in contact cu o persoana testata pozitiv cu COVID-19.

- Nea Marin, indragitul prezentator de la Antena 1, a fost testat pozitiv cu COVID 19. Crede ca s-a infectat la mare, unde nu a putut sta departe de fani. De pe patul de spital, nea Marin tot pe noi ne incurajeaza si isi trateaza temerile cu umor.

- Adelina Pestritu a anuntat pe Instagram ca a fost testata pozitiv cu noul coronavirus, dupa ce a intrat in contact cu un infectat cu Covid-19. Vedeta s-a internat noaptea trecuta in spital, conform anuntului de pe pagina de Instagram, noteaza Unica.Adelina Pestritu spune ca s-a testat pentru COVID-19,…

- Frumoasa musceleanca Adelina Pestritu a fost confirmata pozitiv pentru COVID-19. Ea a anunțat rezultatul testului pe Instagram, in timp ce se afla in parcarea spitalului, așteptand sa fie preluata și internata. Adelina Pestrițu a intrat in contact cu o persoana pozitiva fara sa stie ca aceasta este…

- Medicul Virgil Musta, șeful secției de Boli Infecțioase a spitalului „Victor Babeș”, din Timișoara, avertizeaza cetațenii cu privire la cele 14 zile de izolare, in condițiile in care o persoana intra in contact cu cineva infectat cu COVID-19. Afla care sunt situațiile in care poți scapa de carantina…

- Adriana Trandafir a revenit pe scena dupa ce pe 22 iunie a fost internata la institutul de Boli Infectioase „Matei Bals” fiind infectata cu coronavirus. Actrița filma la emisiunea “Te cunosc de undeva” unde facea cuplu cu Romica Tociu, atunci cand a aflat ca este infectata. Cum arata Adriana Trandafir,…

- Direcția de Asistența Sociala din cadrul Primariei Campina funcționeaza, in prezent, cu un singur angajat. Se intampla acest lucru pentru ca una dintre salariatele acestui compartiment este infectata cu noul coronavirus, astfel ca toți colegii cu care a intrat in contact sunt izolați la domiciliu. O…

- Atacantul sarb al echipei Real Madrid, Luka Jovic, este izolat la domiciliu dupa ce a primit in casa un prieten care a fost testat pozitiv la Covid-19, scrie EFE. Conform sursei, un prim test care i s-a facut lui Jovic a dat rezultat negativ, insa el va fi indeaproape monitorizat de medici. Atacantul…