Stiri pe aceeasi tema

- Clubul iranian de fotbal Esteghlal a anuntat joi ca i-a reziliat contractul antrenorului Andrea Stramaccioni, dupa un diferend intre cele doua parti in legatura cu salariul italianului, relateaza AFP, citata de Agerpres. Colaborarea cu Andrea Stramaccioni "s-a incheiat si FC Esteghlal va anunta in…

- Un om de afaceri in varsta de 77 de ani s-a casatorit in urma cu patru luni cu o tanara de 26 de ani și a fost in al noualea cer, pana cand poliția i-a dat o veste ce l-a lasat masca.

- Surpriza pentru fanii Carla’s Dreams. Solistul trupei a fost dat de gol de jurnaliștii din Rusia, care l-au surprins fara masca, l-au fotografiat și au publicat pozele pe internet. Alaturi de Andrei Țaruș se mai aflau in acel moment Emanuel Masson, chitaristul grupului, Octav Capota, muzicianul proiectului…

- O mireasa și un mire din California și-au șocat fotograful la nunta cu o cerere atipica. Cei doi tineri au profitat de un timp scurt, de zece minute, in care au fost singuri, pentru a-și vedea un vis implinit.

- Rachel suferea dupa Alistair iubitul ei, despre care aflase chiar de la mama barbatului ca a fost omorat de un grup periculos de motociclisti. Doi ani mai tarziu insa, tanara a mers intr+o cafenea la...

- Elina Svitolina (25 de ani, 8 WTA) a lasat intreaga asistența cu gura cascata in setul secund al partidei cu Simona Halep (28 de ani, 5 WTA), din Grupa Mov de la Turneul Campioanelor. Svitolina s-a impus in doua seturi, 7-5, 6-4. La scorul de 7-5, 3-2 in favoarea sa, ucraineanca a „inventat” o lovitura…

- Barbie de Romania, a facut senzație la Chefi la cuțite nu doar cu preparatul cu care s-a prezentat, dar și cu farmecul sau. Citeste si CHEFI LA CUTITE 2019. Chef Florin Dumitrescu, schimbare radicala de look. Cum arata cu parul indreptat FOTO Zambareața, glumeaza și extrem de pozitiva,…